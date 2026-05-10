В Кремле прокомментировали рукопожатия на саммите в Ереване

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего предосудительного в рукопожатиях руководства Армении и недружественных России политиков в Ереване, ведь конфликт на Украине - не война Армении.
"Смотрите, во время международных саммитов здороваются все. В этом нет ничего предосудительного. И это (украинский конфликт - ред.) - не война Армении", - заявил Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о рукопожатиях руководства Армении с политиками, занимающими недружественную к РФ позицию, на саммите Армения-ЕС.
В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также был организован первый саммит Армения-ЕС. Владимир Зеленский принимал участие в этих мероприятиях.