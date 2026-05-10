Наука
 
08:59 10.05.2026
В Space Energy рассказали о первом частном российском космодроме

Частный космодром "Приморский" позволит запускать до 50 легких ракет в год

Запуск ракеты. Архивное фото
  • Российская частная космическая компания Space Energy планирует построить космодром "Приморский" в этом году.
  • Проектная мощность космодрома предусматривает до 50 запусков легких ракет в год.
  • Космодром будет предназначен для запусков сверхлегкой ракеты-носителя "Орбита", разработанной Space Energy.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Космодром "Приморский", который российская частная космическая компания Space Energy планирует построить в этом году, позволит запускать до 50 легких ракет в год, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Инфраструктура проекта изначально проектируется под сверхлегкие и легкие ракеты. Это позволяет существенно сократить стоимость эксплуатации, ускорить подготовку к миссиям и обеспечить высокую частоту запусков. Проектная мощность комплекса (космодрома "Приморский" - ред.) предусматривает до 50 запусков в год", - сказал собеседник агентства.
Космодром будет предназначен для запусков сверхлегкой ракеты-носителя "Орбита", разработанной Space Energy. Первый полет планируется в 2027 году, но при успешной реализации проекта он может произойти уже в этом году.
