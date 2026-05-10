Названа дата начала строительства первого частного космодрома в России
02:14 10.05.2026
Названа дата начала строительства первого частного космодрома в России

Установка ракеты "Союз-5" на стартовый стол космодрома. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская частная космическая компания Space Energy планирует начать строительство космодрома в Приморском крае в 2026 году.
  • С космодрома «Приморский» планируется запускать сверхлегкую ракету-носитель «Орбита», способную выводить до 250 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов на солнечно-синхронную.
  • Приморский край был выбран для строительства космодрома из-за баллистических преимуществ, которые дает его расположение.
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российская частная космическая компания Space Energy планирует в 2026 году начать строить в Приморском крае свой собственный космодром для запусков сверхлегких ракет, при успешной реализации проекта первый пуск возможен до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Уже в 2026 году компания планирует начать строительство и ввести в эксплуатацию одну из стартовых площадок. В случае соблюдения графика работ первый в истории России запуск частной ракеты в космос может состояться уже в этом же году — с территории первого частного космодрома страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с космодрома, который получит название "Приморский", планируется пускать разработанную компанией сверхлегкую ракет-носитель "Орбита". Она сможет выводить до 250 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов на солнечно-синхронную (орбита высотой 600-800 километров, пролетая по которой спутник находится над любой точкой планеты в одно и то же местное время).
Ранее сообщалось, что первый полет "Орбиты" планируется в начале 2027 года, однако, как утверждают в компании, при успешной реализации проекта космодрома, это может произойти уже в 2026 году.
"Создание частных космодромов — это мировая тенденция. Россия как страна-первооткрыватель в космосе не должна оставаться в стороне от этих процессов. Space Energy развивает полный цикл космических технологий — от разработки малых космических аппаратов до их вывода на орбиту. И в какой-то момент перед нами встал стратегический вопрос: откуда запускать? Лучшее решение — собственный стартовый комплекс", - приводит пресс-служба слова гендиректора Space Energy Георгия Емелина.
Приморский край, как объяснили в компании, был выбран из-за баллистических преимуществ, которые дает расположение там космодрома. Оттуда можно будет эффективно запускать спутники на солнечно-синхронные и полярные орбиты. При этом обеспечиваются безопасные районы падения ступеней ракет над морем.
На космодроме, как ожидается, будет несколько стартовых столов.
В компании не исключили, что в перспективе проект может использоваться для коммерческих, научных и технологических миссий других заказчиков.
