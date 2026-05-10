Врач рассказала, что будет, если раздавить клеща во время удаления

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая – РИА Новости. Раздавить клеща во время удаления может быть опасно для человека, так как это увеличивает риск заражения инфекциями, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

"Раздавливание клеща во время удаления опасно: это может привести к попаданию инфицированной слюны или содержимого желудка клеща в ранку, что увеличивает риск заражения инфекциями", - сказала Семейкина.