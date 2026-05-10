Главный инфекционист Москвы рассказала, что делать при укусе клеща

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Впившегося в кожу клеща нужно удалить как можно быстрее, вращая его против часовой стрелки, а после обработать место укуса антисептиком, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главный врач КДП № 121 Светлана Сметанина.

По ее словам, в столице с теплом активизировались и клещи, которые могут поджидать в лесопарковых зонах и за городом на природе.

"Что же делать, если вас укусил клещ? В первую очередь, не паниковать. Удалите клеща как можно быстрее, чем дольше клещ остается присосавшимся, тем выше вероятность передачи инфекции. Лучше использовать специальное приспособление для удаления клещей - клещевую отвертку", - рассказала Сметанина

По ее словам, нужно захватить клеща как можно ближе к коже, у самой головы, при этом не давить на тело клеща, а плавно и аккуратно вытаскивать его, вращая против часовой стрелки. Нельзя дергать резко, чтобы не оторвать голову клеща, которая может остаться в коже.

"После удаления обработайте место укуса антисептиком - спиртом или йодом. Если голова оторвалась и осталась в коже, то обработайте место укуса антисептиком и оставьте, со временем она выйдет сама", - рассказала специалист.

Не стоит пытаться удалять клеща маслом, лаком для ногтей или другими средствами, они неэффективны, добавила инфекционист.