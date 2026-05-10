Рейтинг@Mail.ru
Главный инфекционист Москвы рассказала, что делать при укусе клеща - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 10.05.2026
Главный инфекционист Москвы рассказала, что делать при укусе клеща

РИА Новости: при укусе клеща нужно обработать место антисептиком

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина сообщила, что при укусе клеща необходимо удалить его как можно быстрее, вращая против часовой стрелки.
  • После удаления клеща место укуса следует обработать антисептиком.
  • Инфекционист рекомендовала сохранить клеща в закрытой емкости и отнести в лабораторию для анализа на наличие инфекций, а также обратиться к врачу для консультации.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Впившегося в кожу клеща нужно удалить как можно быстрее, вращая его против часовой стрелки, а после обработать место укуса антисептиком, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главный врач КДП № 121 Светлана Сметанина.
По ее словам, в столице с теплом активизировались и клещи, которые могут поджидать в лесопарковых зонах и за городом на природе.
Клещ - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Эксперт рассказал о вероятности укуса опасного клеща на территории России
6 мая, 12:17
"Что же делать, если вас укусил клещ? В первую очередь, не паниковать. Удалите клеща как можно быстрее, чем дольше клещ остается присосавшимся, тем выше вероятность передачи инфекции. Лучше использовать специальное приспособление для удаления клещей - клещевую отвертку", - рассказала Сметанина.
По ее словам, нужно захватить клеща как можно ближе к коже, у самой головы, при этом не давить на тело клеща, а плавно и аккуратно вытаскивать его, вращая против часовой стрелки. Нельзя дергать резко, чтобы не оторвать голову клеща, которая может остаться в коже.
"После удаления обработайте место укуса антисептиком - спиртом или йодом. Если голова оторвалась и осталась в коже, то обработайте место укуса антисептиком и оставьте, со временем она выйдет сама", - рассказала специалист.
Не стоит пытаться удалять клеща маслом, лаком для ногтей или другими средствами, они неэффективны, добавила инфекционист.
"Если у вас есть такая возможность, сохраните клеща в закрытой емкости, например в банке с влажной ватой, и отнесите его в лабораторию для анализа на наличие возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма и других инфекций, передающихся клещами. Не забудьте сходить к врачу для консультации. При появлении симптомов, таких как лихорадка, головная боль, слабость, покраснение в месте укуса, немедленно обратитесь к врачу", - подчеркнула Сметанина.
Клещ - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Названы лучшие способы защиты от клещей
2 мая, 01:56
 
ОбществоМоскваСветлана Сметанина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала