Китай может стать гарантом соглашения ИРИ и США, заявил иранский посол
22:11 10.05.2026
Китай может стать гарантом соглашения ИРИ и США, заявил иранский посол

Посол Рахмани-Фазли: КНР может стать гарантом соглашения между Ираном и США

  • Посол Ирана в КНР Абдолреза Рахмани-Фазли заявил, что Китай может стать гарантом любого соглашения, связанного с Ираном.
  • Рахмани-Фазли подчеркнул, что любое соглашение Ирана с США должно сопровождаться гарантией отсутствия нового военного конфликта в будущем.
ТЕГЕРАН, 10 мая – РИА Новости. Китай может стать гарантом любого соглашения, связанного с Ираном, в том числе и соглашения между Тегераном и Вашингтоном, заявил посол Ирана в КНР Абдолреза Рахмани-Фазли.
«

"Пекин может стать гарантом любого соглашения, связанного с Ираном. Учитывая позицию Китая по отношению к Ирану и странам Ближнего Востока, он может быть гарантом любого соглашения. Тегеран неоднократно заявлял, что любое соглашение с США должно сопровождаться гарантией того, что в будущем не возникнет нового военного конфликта с Ираном", - заявил Рахмани-Фазли, его слова приводит иранское агентство Fars.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
