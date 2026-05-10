Китай может стать гарантом соглашения ИРИ и США, заявил иранский посол

ТЕГЕРАН, 10 мая – РИА Новости. Китай может стать гарантом любого соглашения, связанного с Ираном, в том числе и соглашения между Тегераном и Вашингтоном, заявил посол Ирана в КНР Абдолреза Рахмани-Фазли.
"Пекин может стать гарантом любого соглашения, связанного с Ираном. Учитывая позицию Китая по отношению к Ирану и странам Ближнего Востока, он может быть гарантом любого соглашения. Тегеран неоднократно заявлял, что любое соглашение с США должно сопровождаться гарантией того, что в будущем не возникнет нового военного конфликта с Ираном", - заявил Рахмани-Фазли, его слова приводит иранское агентство Fars.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.