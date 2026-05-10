Кинолог объяснил, почему собаки любят наблюдать за происходящим в окне

Краткий пересказ от РИА ИИ Собаки подолгу наблюдают за происходящим в окне, потому что для них это поле потенциальных событий, которое приносит положительные эмоции.

Вид из окна позволяет собаке получать информацию, а открытое окно становится проводником в мир запахов.

Наблюдение в окно никогда не заменит собаке полноценную прогулку, и постоянный барьер, мешающий стимулу на улице, может однажды привести к фрустрации и проблемному поведению питомца.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Собаки любят подолгу наблюдать за происходящим в окне, однако они не любуются пейзажем, как люди, такое поведение обусловлено с эволюционной и генетической точек зрения, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По словам собеседника агентства, порой действия собаки довольно трудно отделить от нашего привычного поведения, в результате чего происходит невольное очеловечивание поступков домашних животных.

"Например, говоря об окне, питомцы не умеют любоваться красотой природы в высоком эстетическом понимании этого слова, как это делаем мы. Однако они не лишены способности созерцать, только в этом действии будет, скорее, больше практического смысла", - сказал агентству Голубев

Эксперт уточнил, что зрение у собак устроено не так, как человеческое, да и в целом они лишены понятия эстетики в том виде, в каком понимают ее люди, но, несмотря на то что они не любуются окружающим миром, как человек, они могут получать удовольствие от созерцания.

Голубев добавил, что вид из окна для питомца - поле потенциальных событий: в каждом прохожем, пробежавшем животном, быстрой машине или другом объекте они видят информацию для обработки. Постоянное предвосхищение и ожидание последующих стимулов приносят собакам положительные эмоции, отметил кинолог.

Если же окно открыто, оно становится для собаки проводником в мир запахов, благодаря которым она, в отличие от человека, получает большую часть сведений, продолжил Голубев. Собаку, сидящую перед приоткрытым окном, он сравнил с человеком, который читает новости, не выходя из дома.

Чтобы разнообразить досуг животного, президент Российской кинологической федерации посоветовал приоткрывать окно на небольшую щелку, но при этом призвал помнить, что даже москитная сетка не сможет удержать вес питомца, если он решит опереться на нее.

По данным Голубева, собаки, особенно некоторые породы, в целом генетически предрасположены к наблюдению за внешним миром. В качестве примера он привел пастушьих собак, которые буквально выведены для контроля среды и могут часами "сканировать пространство", чтобы держать все под контролем.

"Охотничьи, скорее, будут выискивать потенциальную добычу: белку, птицу. Их тяга к преследованию генетически обусловлена. Сторожевые будут защищать дом от потенциального нарушителя и оповещать о вторжении, поэтому для вас смотрение в окно может быть связано с релаксом, в то время как для собак - это целая работа", - подчеркнул президент РКФ.

В то же время Голубев указал, что наблюдение в окно никогда не заменит собаке полноценную прогулку с исследованием запахов, а постоянный барьер, мешающий стимулу на улице, может однажды привести к фрустрации и, как следствие, проблемному поведению питомца.