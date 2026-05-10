В Томской области три человека пропали после опрокидывания катера

НОВОСИБИРСК, 10 мая - РИА Новости. Три человека пропали без вести в Томской области после опрокидывания маломерного судна на реке Назинская, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, вчера (в субботу - ред.) ночью вблизи села Назино Александровского района Томской области в акватории реки Назинская произошло опрокидывание судна с четырьмя людьми на борту. В результате происшествия один из них смог самостоятельно выбраться на берег, местонахождение иных граждан до настоящего времени неизвестно", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Томская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.