В Томской области три человека пропали после опрокидывания катера

18:39 10.05.2026
В Томской области 3 человека пропали после опрокидывания судна на реке Назинская

  • В Томской области на реке Назинская опрокинулось маломерное судно.
  • На борту было четыре человека, один смог самостоятельно выбраться на берег, трое пропали без вести.
  • Томская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.
НОВОСИБИРСК, 10 мая - РИА Новости. Три человека пропали без вести в Томской области после опрокидывания маломерного судна на реке Назинская, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, вчера (в субботу - ред.) ночью вблизи села Назино Александровского района Томской области в акватории реки Назинская произошло опрокидывание судна с четырьмя людьми на борту. В результате происшествия один из них смог самостоятельно выбраться на берег, местонахождение иных граждан до настоящего времени неизвестно", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Томская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.
