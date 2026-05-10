СМИ: Катар провел первое судно со сжиженным газом через Ормуз

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Катар, вероятно, провел первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные по отслеживанию судов.
"Танкер, перевозящий сжиженный природный газ из Катара, по всей видимости, прошел через Ормузский пролив, что стало первым случаем экспорта из региона с момента начала войны с Ираном. Судно Al Kharaitiyat, которое загрузилось на экспортном заводе в Рас-Лаффане ранее в этом месяце, покинуло пролив и находится в Оманском заливе", - говорится в сообщении.
Согласно материалу, судно указывает в качестве своего следующего пункта назначения Пакистан.
Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.