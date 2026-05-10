UKMTO сообщило о попадании неизвестного снаряда в грузовое судно у Катара

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании неизвестного снаряда в грузовое судно недалеко от столицы Катара Дохи.
По данным управления, инцидент произошел 10 мая.
"Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение об инциденте к северу-востоку от Дохи. От судна поступило сообщение о попадании в него неизвестного снаряда... Жертв нет", - говорится в заявлении на сайте UKMTO.
Управление добавило, что после попадания снаряда на судне вспыхнул небольшой пожар, который был потушен.