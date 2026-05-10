UKMTO сообщило о попадании неизвестного снаряда в грузовое судно у Катара

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании неизвестного снаряда в грузовое судно недалеко от столицы Катара Дохи.

Управление добавило, что после попадания снаряда на судне вспыхнул небольшой пожар, который был потушен.