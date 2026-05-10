Историк назвал имя нациста из Освенцима, скрывавшегося в Сан-Паулу - РИА Новости, 10.05.2026
Историк назвал имя нациста из Освенцима, скрывавшегося в Сан-Паулу

РИА Новости: в Сан-Паулу скрывался нацистский преступник Гюнтер фон Шоуппе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский историк Педро Бурини рассказал, что в Сан-Паулу провел свои последние годы нацистский преступник Гюнтер фон Шоуппе.
  • Гюнтер фон Шоуппе работал в концлагере «Аушвиц-Биркенау», обслуживал печь №2 возле кабинета Йозефа Менгеле.
  • Фон Шоуппе прибыл в Бразилию в 1951 году и работал в металлургической компании, основанной другим нацистом Фридрихом Кадгиеном.
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Бразильский историк Педро Бурини рассказал РИА Новости, что в Сан-Паулу провел свои последние годы нацистский преступник Гюнтер фон Шоуппе.
"Гюнтер фон Шоуппе – это малоизвестный нацист. Работал в концлагере "Аушвиц-Биркенау", обслуживал печь №2 возле кабинета Йозефа Менгеле", - рассказал собеседник агентства, написавший книгу о главвраче концлагеря "Аушвиц-Биркенау" Менгеле "Ангел смерти в Серра-Негра".
Он отметил, что фон Шоуппе прибыл в Бразилию в 1951 году и работал в металлургической компании, основанной другим нацистом Фридрихом Кадгиеном.
Нацистский концлагерь "Аушвиц-Биркенау", расположенный неподалеку от Освенцима, был освобожден частями Красной армии 27 января 1945 года. В 1941-1945 годах в лагере были уничтожены около 1,4 миллиона человек, большинство которых составляли евреи, а также поляки, цыгане и советские военнопленные. В 1947 году на месте бывшего концлагеря был основан мемориальный музей.
