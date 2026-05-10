Виноделы "Мысхако" получили иск от производителя просекко
05:21 10.05.2026
Виноделы "Мысхако" получили иск от производителя просекко

  • Итальянский производитель просекко Ruggeri & C направил в суд Москвы иск к краснодарскому производителю вина «Мысхако» и столичному продавцу алкоголя «Рисэ».
  • Сумма исковых требований составляет более 191 миллиона рублей.
  • Исковое заявление поступило в суд 4 мая и к рассмотрению еще не принято.
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Итальянский производитель просекко Ruggeri & C направил в суд Москвы иск к краснодарскому производителю вина "Мысхако" и столичному продавцу алкоголя "Рисэ" о взыскании с них более 191 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд 4 мая и к рассмотрению еще не принято. Основания исковых требований на данный момент не уточняются.
Как усматривается из материалов дела, госпошлину за подачу иска от имени итальянской компании уплатило ООО "Компания Симпл", структура крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group.
Винодельня Ruggeri & C является одним из основателей производства просекко, сообщает сайт компании, находящейся в итальянском регионе Венето.
По данным системы "БИР-Аналитик", ООО "Мысхако" работает в одноименном селе с 2017 года, бенефициарным владельцем через ряд юрлиц является Алексей Сидюков.
Основной вид деятельности ООО "Рисэ", принадлежащего на паритетных началах гендиректору Ивану Паткину и Роману Живову – "торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах".
