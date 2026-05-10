Предложения Ирана США включают пункты о санкциях и Ормузе, передает Tasnim - РИА Новости, 10.05.2026
23:23 10.05.2026
Предложения Ирана США включают пункты о санкциях и Ормузе, передает Tasnim

Tasnim: Иран хочет отмену санкций и полный контроль над Ормузским проливом

Иранский флаг. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран передал США предложения по переговорам, включающие пункты об отмене санкций и полном контроле над Ормузским проливом.
  • В предложениях Ирана также говорится о необходимости разморозки иранских зарубежных активов и прекращения морской блокады страны.
ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Текст предложений Ирана по поводу переговоров с США, который Тегеран передал Вашингтону, включает в себя пункты об отмене санкций, полном контроле исламской республики над Ормузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
«
"В переданном Ираном тексте о предложениях по поводу переговоров с США подчеркивается необходимость немедленного прекращения войны и предоставления гарантий ненападения на Иран… подчеркивается необходимость отмены санкций США, прекращения войны на всех фронтах и установления контроля Ирана над Ормузским проливом", - сказал источник агентству Tasnim.
Отмечается, что в текст иранских предложений также были включены пункты о прекращении морской блокады Ирана после подписания первоначального соглашения с США и разморозке иранских зарубежных активов, в том числе снятие с продажи иранской нефти санкций со стороны американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
