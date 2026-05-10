19:53 10.05.2026 (обновлено: 21:48 10.05.2026)
Иран пригрозил ответом Британии и Франции на присутствие в Ормузе

© REUTERS / Stringer
Корабли и лодки в Ормузском проливе. Архивное фото
Корабли и лодки в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран пригрозил ответом Великобритании и Франции на присутствие кораблей в Ормузском проливе.
  • Макрон утверждает, что об их развертывании речи не идет.
  • По его словам, они якобы дежурят на случай будущей миссии по возобновлению судоходства в координации с Тегераном.
ТЕГЕРАН, 10 мая — РИА Новости. Иранская армия немедленно ответит в случае захода британских и французских кораблей в Ормузский пролив, заявил заместитель главы МИД ИРИ Казем Гариб-Абади.
"Присутствие французских и британских кораблей, а также кораблей любого другого государства <…> в Ормузском проливе встретит решительный и незамедлительный ответ со стороны Вооруженных сил Ирана", — написал он в соцсети X.

В минувшую среду Минобороны Франции сообщило, что авианосец "Шарль де Голль" направляется в Красное море и Аденский залив. Как утверждает президент страны Эммануэль Макрон, речи о развертывании кораблей в Ормузском проливе никогда не шло. Они якобы находятся в готовности для обеспечения безопасности судоходства, как только позволят условия, в том числе в координации с Тегераном.
В начале месяца Дональд Трамп анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи заблокированным в проливе судам. Позднее, в ночь на среду, он заявил о приостановке миссии по сопровождению, чтобы оценить шансы на окончательное подписание соглашения с Ираном.
По его словам, перемирие с исламской республикой продолжается и стороны якобы успешно ведут переговоры. В то же время он пригрозил новыми атаками, если ИРИ не пойдет на соглашение.
Тем временем, по сообщениям СМИ, участники конфликта периодически обмениваются ударами в Ормузском проливе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за нападение на американские силы.
В миреОрмузский проливФранцияИранКазем Гариб-АбадиВоенная операция США и Израиля против ИранаМИД ИранаВеликобританияЭммануэль Макрон
 
 
