Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана: присутствие иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормуза - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 10.05.2026
МИД Ирана: присутствие иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормуза

Гариб-Абади: присутствие иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормуза

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Присутствие любых иностранных кораблей в Ормузском проливе приведет к его милитаризации и эскалации кризиса, заявил замглавы МИД Ирана Гариб-Абади.
  • Авианосец "Шарль де Голль" направляется в Красное море и Аденский залив для организации будущей миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 10 мая – РИА Новости. Присутствие любых иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормузского пролива и эскалации кризиса, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
В среду минобороны Франции сообщило, что авианосец "Шарль де Голль" направляется в Красное море и Аденский залив в рамках усилий Парижа и Лондона по организации будущей миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
"Любое развертывание иностранных военных кораблей вокруг Ормузского пролива под предлогом защиты судоходства является эскалацией кризиса и милитаризацией жизненно важного морского пути", - написал Гариб-Абади на своей странице в социальной сети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Иран атаковал объекты курдской партии в Эрбиле, пишут СМИ
Вчера, 16:10
 
В миреОрмузский проливИранКрасное мореКазем Гариб-АбадиШарль де ГолльМинобороны ФранцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала