Иран атаковал объекты курдской партии в Эрбиле, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объекты "Ассоциации трудящихся Курдистана" в провинции Эрбиль на севере Ирака подверглись ракетному удару со стороны Ирана.
- Удар был нанесен тремя ракетами, жертв нет, но объектам причинен материальный ущерб.
БЕЙРУТ, 10 мая — РИА Новости. Объекты "Ассоциации трудящихся Курдистана" в провинции Эрбиль на севере Ирака подверглись ракетному удару со стороны Ирана, передает курдское агентство Rudaw со ссылкой на представителя руководства организации.
«
"Наши объекты в долине Алана, относящейся к провинции Эрбиль, сегодня днем подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана", — заявил Rudaw член руководства ассоциации Амджад Хусейн Бенахи.
По его словам, удар был нанесен тремя ракетами. Жертв нет, однако объектам причинен материальный ущерб.
Как отмечает агентство, на фоне сохраняющейся напряженности и хрупкого перемирия между США и Ираном участились атаки беспилотников и ракетные удары по иранским курдским партиям в Иракском Курдистане.
В течение этого месяца атакам подвергались районы вблизи округа Койсанджак в провинции Эрбиль, а также лагерь "Сурдаш" в провинции Сулеймания.
США ввели новые санкции против Ирака
7 мая, 18:19