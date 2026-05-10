Иран атаковал объекты курдской партии в Эрбиле, пишут СМИ
16:10 10.05.2026
Иран атаковал объекты курдской партии в Эрбиле, пишут СМИ

Rudaw: Иран нанес ракетный удар по объектам курдской партии в Эрбиле

Иранский флаг. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объекты "Ассоциации трудящихся Курдистана" в провинции Эрбиль на севере Ирака подверглись ракетному удару со стороны Ирана.
  • Удар был нанесен тремя ракетами, жертв нет, но объектам причинен материальный ущерб.
БЕЙРУТ, 10 мая — РИА Новости. Объекты "Ассоциации трудящихся Курдистана" в провинции Эрбиль на севере Ирака подверглись ракетному удару со стороны Ирана, передает курдское агентство Rudaw со ссылкой на представителя руководства организации.
"Наши объекты в долине Алана, относящейся к провинции Эрбиль, сегодня днем подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана", — заявил Rudaw член руководства ассоциации Амджад Хусейн Бенахи.
По его словам, удар был нанесен тремя ракетами. Жертв нет, однако объектам причинен материальный ущерб.
Как отмечает агентство, на фоне сохраняющейся напряженности и хрупкого перемирия между США и Ираном участились атаки беспилотников и ракетные удары по иранским курдским партиям в Иракском Курдистане.
В течение этого месяца атакам подвергались районы вблизи округа Койсанджак в провинции Эрбиль, а также лагерь "Сурдаш" в провинции Сулеймания.
