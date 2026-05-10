Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта, сообщает агентство IRNA.
США 3 мая отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов.
"Ответ Исламской Республики Иран на последний текст предложения США по завершению конфликта был сегодня передан пакистанскому посреднику", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.