Рейтинг@Mail.ru
Иран предупредил о последствиях новой агрессии США и Израиля - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 10.05.2026
Иран предупредил о последствиях новой агрессии США и Израиля

Tasnim: Иран планирует масштабировать боевые действия в случае новой агрессии

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран предупредил о последствиях в случае новой агрессии США и Израиля.
  • Иран заявил о готовности вести боевые действия на "новых полях сражений" с использованием нового оборудования и методов.
ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Иран масштабирует боевые действия на "новые поля сражений", если США и Израиль вновь начнут агрессию против Исламской Республики, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
"Если враг снова допустит ошибку в расчетах и начнет агрессию против Ирана, он обязательно столкнется с новыми неожиданными способами (ведения боевых действий - ред.). Эти способы включают в себя более новое и продвинутое оборудование, новые методы ведения войны и, что важнее всего, новые поля сражений. Иначе говоря, война придет в такие места, которые враг не мог предвидеть и учесть в своих планах", - приводит слова Акраминия агентство Tasnim.
Официальный представитель армии также сказал, что за время перемирия с США Иран постарался укрепить свою военную мощь, обновить список целей, адаптировать боевую подготовку к новым условиям, отремонтировать свои оборонительные и наступательные вооружения и произвести необходимую передислокацию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Иран выступил с необычным обращением в адрес Левитт
09:51
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала