Иран предупредил о последствиях новой агрессии США и Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран предупредил о последствиях в случае новой агрессии США и Израиля.
- Иран заявил о готовности вести боевые действия на "новых полях сражений" с использованием нового оборудования и методов.
ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Иран масштабирует боевые действия на "новые поля сражений", если США и Израиль вновь начнут агрессию против Исламской Республики, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
"Если враг снова допустит ошибку в расчетах и начнет агрессию против Ирана, он обязательно столкнется с новыми неожиданными способами (ведения боевых действий - ред.). Эти способы включают в себя более новое и продвинутое оборудование, новые методы ведения войны и, что важнее всего, новые поля сражений. Иначе говоря, война придет в такие места, которые враг не мог предвидеть и учесть в своих планах", - приводит слова Акраминия агентство Tasnim.
Официальный представитель армии также сказал, что за время перемирия с США Иран постарался укрепить свою военную мощь, обновить список целей, адаптировать боевую подготовку к новым условиям, отремонтировать свои оборонительные и наступательные вооружения и произвести необходимую передислокацию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.