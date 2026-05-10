Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил странам, которые введут санкции против него - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 10.05.2026
Иран пригрозил странам, которые введут санкции против него

Иран пригрозил странам, которые введут санкции против него, проблемами с Ормузом

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что страны, которые введут санкции против Ирана, столкнутся с проблемами при пересечении Ормузского пролива.
ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Суда стран, которые "подчинятся" США и введут санкции против Ирана, "обязательно столкнутся с проблемами" при пересечении Ормузского пролива, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
"Отныне страны, которые подчинятся США и введут санкции против Исламской Республики Иран, обязательно столкнутся с проблемами при пересечении Ормузского пролива", - приводит слова Акраминия агентство Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Иран планирует установить новый режим в Ормузском проливе
30 марта, 09:27
 
В миреСШАИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала