Иран пригрозил странам, которые введут санкции против него

ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Суда стран, которые "подчинятся" США и введут санкции против Ирана, "обязательно столкнутся с проблемами" при пересечении Ормузского пролива, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.