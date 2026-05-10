СМИ: Иран использует "москитный флот" для контроля Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран использует «москитный флот» из сотен катеров для контроля Ормузского пролива.
- «Москитный флот» состоит из порядка 20 мини-подводных лодок типа Ghadir и нескольких тысяч скоростных ракетных и штурмовых катеров.
- По мнению Financial Times, «москитный флот» может сыграть центральную роль в контролировании Ормузского пролива даже после окончания военных действий с США и Израилем.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Власти Ирана используют так называемый "москитный флот" из сотен катеров для контроля Ормузского пролива, утверждает газета Financial Times со ссылкой на экспертов.
В апреле эксперты в статье "США и Израиль против Ирана: военно-морские аспекты войны на Ближнем Востоке", опубликованной в журнале "Национальная оборона", заявляли, что Иран своим "москитным флотом" из порядка 20 мини-подводных лодок типа Ghadir и нескольких тысяч скоростных ракетных и штурмовых катеров может эффективно противодействовать ВМС США в Ормузском проливе и Персидском заливе.
По данным Financial Times, часть из катеров легко вооружены, однако остальные из них оборудованы ракетами маленького радиуса. Издание подчеркивает, что в сочетании с арсеналом ракет и беспилотников Корпуса стражей исламской революции (КСИР), они помогли Ирану "поддерживать угрозу", достаточную для того, чтобы отпугивать суда от прохождения через Ормузский пролив.
Издание утверждает, что "москитный флот" является самой активной надводной силой Ирана. По данным FT, иранский флот якобы использует как дешевые лодки иранского производства, которые легко заменить, так и более совершенные модели.
В Financial Times считают, что "москитный флот" может сыграть центральную роль в контролировании Ормузского пролива даже после окончания военных действий с США и Израилем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.