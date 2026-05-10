15:59 10.05.2026
Кировский губернатор подвел итоги 4 лет работы на посту главы региона

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов в соцсетях подвел итоги четырехлетнего срока полномочий.
Президент России Владимир Путин поручил Соколову исполнять обязанности губернатора Кировской области 10 мая 2021 года.
"Все мои усилия, энергия, знания и опыт направлены на то, чтобы каждый из нас хотел здесь жить, гордился достижениями родного края. Вместе с вами начали большие проекты, меняющие облик нашей области. Это строительство тоннеля под Транссибом, асфальтовой дороги на северо-запад и газификация юго-запада области, возобновление судоходства на Вятке, обновление аэропорта, вокзалов, преображение Кирова к его 650-летию", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ежегодно в Кировской области ремонтируют сотни километров дорог и десятки мостов, а благодаря программе "Дорожный миллиард", где голосуют сами кировчане, приводят в порядок более сотни километров местных дорог. За это время закуплено более 270 автобусов, принят комплексный план обновления коммунального хозяйства до 2030 года. Ликвидировано более 160 свалок.
"Мы полностью решили проблему обманутых дольщиков, последовательно избавляемся от ветхого и аварийного жилья. Формируем комфортную среду, в том числе через прямое участие кировчан в программах поддержки местных инициатив", - подчеркнул глава региона.
По его словам, в регионе благоустроили более 500 общественных пространств и дворовых территорий, а обновленный парк имени Кирова со светомузыкальным фонтаном стал предметом гордости всех горожан. В этом году будет дан старт программе "Вятские дворики".
Он отметил, что с 2022 года изменения произошли и в социальной сфере: построены девять школ и два детских сада, три поликлиники, 146 фельдшерско-акушерских пунктов, четыре физкультурно-оздоровительных центра и четыре катка, строится самый большой в России фиджитал-центр, дворец спорта, два бассейна. Созданы 33 пространства "Отличное место" для молодежи. Капитально отремонтированы сотни объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, будут созданы филиал Национального центра "Россия" и парка "Россия - моя история".
"И, пожалуй, самое важное. Мы впервые видим: к нам приезжают больше, чем уезжают, в семьях появляется все больше малышей-первенцев благодаря широкому набору мер поддержки семей, в том числе "профессия мама", а вскоре появится и "профессия бабушка". Все это - конкретные результаты, реальные изменения к лучшему, которые придают нам с вами уверенности в будущем", - подчеркнул глава региона.
