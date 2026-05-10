В Госдуме предложили законодательно закрепить профилактику йододефицита

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Необходимо на законодательном уровне закрепить профилактику йододефицитных состояний, поскольку массовое внедрение йода позволит снизить заболеваемость щитовидной железы, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Парламентарий отметил, что проблема йододефицита сегодня является очень серьезной. По его словам, она беспокоит эндокринологов, поскольку они видят прямую причинно-следственную связь: если в том или ином регионе занимаются профилактикой йододефицитных состояний, то уровень заболеваемости щитовидной железы резко снижается.

"Мы в ЛДПР считаем, что необходимо уделять больше внимания этой теме. Мы свои предложения дали. В том числе у нас уже лет 20, наверное, общественники и врачи хотят, чтобы эта профилактика на законодательном уровне была закреплена. Мы тоже это поддерживаем и считаем, что необходимо все-таки более массовое внедрение йода в нашу жизнь", - сказал Леонов.

Он указал, что данный вопрос в большей степени касается детей, в том числе их интеллектуального развития, потому что йод особенно влияет на формирование головного мозга.

"В этом отношении дети - это самая главная мишень. Очень много примеров, когда регионы были крайне дефицитные по йоду, например, Тыва, и местные органы власти взялись за эту проблему и фактически вывели на общероссийские показатели, и резко снизилась заболеваемость. Детки стали здоровыми, многие не заболели различными заболеваниями щитовидной железы. Поэтому в этом отношении, безусловно, нужна федеральная поддержка", - добавил депутат.

Леонов подчеркнул, что в настоящее время в российских школах организовано йодирование питания, однако это затрагивает только учеников первых-четвертых классов, которые получают бесплатное питание. Кроме того, йодированная пища предоставляется и в больницах.