02:50 10.05.2026
В ГД рассказали о новых правилах получения пособия многодетными семьями

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 22 мая многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50% от прожиточного минимума в регионе.
  • Решение о назначении выплаты будет приниматься проактивно.
  • Государственную поддержку получат 231 тысяча российских семей.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В России с 22 мая многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50% от прожиточного минимума в регионе, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая.
"Для детей из многодетных семей при условии, что доход семьи равен прожиточному минимуму плюс 10%, с этого года появляется возможность получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50% от прожиточного минимума. Почему я говорю "с этого года", когда уже май? Потому что данный закон помогает и тем, кто в этом году, начиная с 1 января 2026 года, подавал заявление на единое пособие, но получил отказ", - сказала Буцкая.
Парламентарий уточнила, что, если с 22 мая для этих семей пересчитать доход с учетом нового порога, то по новым, улучшенным условиям они уже будут соответствовать критериям для получения пособия. По ее словам, решение о назначении выплаты будет приниматься проактивно.
Она добавила, что в результате государственную поддержку получат 231 тысяча российских семей.
Президент России Владимир Путин в конце февраля подписал закон о сохранении выплаты пособий многодетным родителям при превышении прожиточного минимума до 10%. При этом положения закона будут распространяться на семьи с 1 января этого года, они получат выплаты в беззаявительном порядке.
ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
