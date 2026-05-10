В ГД предложили создать госпрограмму субсидирования ремонта сельхозтехники - РИА Новости, 10.05.2026
01:10 10.05.2026
10.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров.
  • Партия предлагает компенсировать фермерам до 50% затрат на капремонт тракторов и комбайнов, а также сформировать специализированный фонд для краткосрочного кредитования или беспроцентной рассрочки ремонтных работ.
  • Реализация предложенных мер позволит сохранить платежеспособность фермерских хозяйств и стимулировать внутренний рынок ремонтных услуг.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров.
Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга России Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем крайне необходимым создать на федеральном уровне государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров", - сказано в документе.
Слуцкий в письме отметил, что в настоящее время агропромышленный комплекс РФ столкнулся со стремительным старением парка сельскохозяйственной техники и высокими темпами его износа. По его словам, рынку не хватает 37 тысяч зерноуборочных комбайнов и 50 тысяч тракторов. Добавляется, что в условиях износа парка растет число поломок и простоев, фермеры все чаще сталкиваются с необходимостью срочного ремонта, который становится для них непосильной финансовой ношей.
"ЛДПР предлагает запустить федеральную программу: компенсировать фермерам до 50% затрат на капремонт тракторов и комбайнов, а также сформировать специализированный фонд для краткосрочного кредитования или беспроцентной рассрочки ремонтных работ - с погашением за счет господдержки", - сказал РИА Новости лидер партии, подчеркнув, что такой подход уже доказал свою эффективность в Красноярском крае.
Парламентарий считает, что апробировать данный механизм в тестовом режиме необходимо в двух-трех пилотных субъектах РФ, демонстрирующих самый высокий уровень износа парка и наиболее острую потребность в обновлении.
"Реализация предложенных мер позволит сохранить платежеспособность и избежать банкротства фермерских хозяйств, обеспечив устойчивую работу за счет предотвращения простоев техники, стимулировать внутренний рынок ремонтных услуг и снизить бюджетную нагрузку на ликвидацию последствий неубранного урожая", - заключается в документе.
