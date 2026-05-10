"Нефтехимик" и "Волга" сыграли вничью в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нижнекамский «Нефтехимик» и ульяновская «Волга» сыграли вничью в матче 33-го тура футбольной Первой лиги со счетом 2:2.
- Заключительный тур Первой лиги состоится 16 мая.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" и ульяновская "Волга" сыграли вничью в матче 33-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:2. В составе "Нефтехимика" мячи забили Платон Платонов (29-я минута) и Константин Шильцов (31). У "Волги" отличились Дмитрий Каменщиков (19) и Владислав Яковлев (65).
"Нефтехимик" (43 очка) занимает десятое место в турнирно таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, "Волга" (37) идет 14-й.
Заключительный тур Первой лиги состоится 16 мая. "Нефтехимик" в гостях сыграет с клубом "СКА-Хабаровск", "Волга" примет воронежский "Факел".