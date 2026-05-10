В Германии четвертый кандидат от АдГ стал бургомистром

БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Кандидат от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Рене Штадткевиц стал первым в истории федеральной немецкой земли Бранденбург бургомистром от этой партии и уже четвертым руководителем местной администрации по всей Германии по итогам прямых выборов, сообщает немецкий портал Tagesschau.
Первые в Германии два бургомистра от АдГ — Ханнес Лот в городе Рагун-Йесниц в земле Саксония-Анхальт и Тим Лохнер в городе Пирна в Саксонии, а также один глава района Зоннеберг в Тюрингии Роберт Зессельманн были избраны по итогам местных выборов в 2023 году.
"Рене Штадткевиц из АдГ станет новым мэром Цеденика (город в земле Бранденбург - ред.)", - говорится в материале.
Сообщается, что Штадткевиц сумел заручиться на состоявшихся в воскресенье выборах поддержкой 58,4% избирателей уже в первом туре. Явка на избирательные участки составила 52,8%.
Как отмечает портал, Штадткевиц состоял до 2010 года в Христанско-демократическом союзе (ХДС), но затем вышел из него, после чего через несколько лет предпринял неудачную попытку создания собственной партии. В 2024 году он вступил в АдГ.