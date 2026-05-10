В Минске прошло шествие с самым большим государственным флагом Белоруссии

МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Шествие с самым большим государственным флагом Белоруссии прошло по одному из центральных проспектов Минска - проспекту Победителей - в честь празднования в республике Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна, передает корреспондент РИА Новости.

Длина флага, который пронесли по проспекту, составляет 500 метров, а ширина - девять метров. Его несли около 800 человек – общественных деятелей, деятелей культуры, представителей спорта, СМИ, курсанты. Во главе колонны шел расчет суворовцев с барабанами, которые задавил темп шествию.