В Минске прошло шествие с самым большим государственным флагом Белоруссии

МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Шествие с самым большим государственным флагом Белоруссии прошло по одному из центральных проспектов Минска - проспекту Победителей - в честь празднования в республике Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие стартовало от стелы "Минск - город-герой" и завершилось на площади Государственного флага, где проходила торжественная церемония чествования госсимволов. Здесь премьер-министр Александр Турчин зачитал поздравление главы белорусского государства Александра Лукашенко по случаю праздника, выступили творческие коллективы.
© РИА Новости
Длина флага, который пронесли по проспекту, составляет 500 метров, а ширина - девять метров. Его несли около 800 человек – общественных деятелей, деятелей культуры, представителей спорта, СМИ, курсанты. Во главе колонны шел расчет суворовцев с барабанами, которые задавил темп шествию.
Вдоль проспекта, несмотря на дождь, участников акции приветствовали жители Минска с маленькими флажками и шарами цветов госфлага.
