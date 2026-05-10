Рейтинг@Mail.ru
В Европе боятся масштабной контрабанды оружия с Украины - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 10.05.2026
В Европе боятся масштабной контрабанды оружия с Украины

Пограничное агентство ЕС Frontex боится масштабной контрабанды оружия с Украины

© Fotolia / jamdesignФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Fotolia / jamdesign
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель исполнительного директора пограничного агентства Евросоюза Frontex Ларс Гердес предупредил о возможном наплыве контрабандного оружия с Украины в Европу.
  • Гердес считает, что риск контрабанды оружия возрастет после установления режима прекращения огня или мира на Украине.
  • Полиция Польши готовится к росту преступности после окончания боевых действий на Украине из-за ожидаемого увеличения масштабов контрабанды оружия.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Один из заместителей исполнительного директора пограничного агентства Евросоюза Frontex Ларс Гердес предупредил о наплыве контрабандного оружия в Европу, которое может хлынуть из Украины в огромных масштабах, став угрозой безопасности для ЕС.
«

"Я считаю, что риск особенно высок после (наступления) режима прекращения огня или мира. Тогда в стране (на Украине - ред.) будет огромное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, а также много людей, которым нужны деньги. Это может привести к контрабандной торговле оружием в огромных масштабах. Это может стать проблемой безопасности для Европы", - заявил он в интервью телеканалу Welt.

Гердес отметил, что и самое современное оружие может оказаться в руках контрабандистов. Он добавил, что особую угрозу будет представлять контрабандное оружие у террористов и криминальных группировок. Кроме того, Гердес отметил, что связанный с этим кризис безопасности по масштабам можно будет сравнить с тем, который накрыл Европу после развала Югославии.
В феврале главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил, что полиция страны готовится к росту преступности после окончания боевых действий на Украине, так как ожидает увеличения масштабов контрабанды оружия и притока в страну бывших украинских военнослужащих с нарушениями психики.
Славомир Ментцен - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Польский политик попросил разрешение на оружие для защиты от украинцев
12 февраля, 16:35
 
В миреУкраинаЕвропаЮгославияFrontexЕвросоюзWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала