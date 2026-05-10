В Европе боятся масштабной контрабанды оружия с Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель исполнительного директора пограничного агентства Евросоюза Frontex Ларс Гердес предупредил о возможном наплыве контрабандного оружия с Украины в Европу.
- Гердес считает, что риск контрабанды оружия возрастет после установления режима прекращения огня или мира на Украине.
- Полиция Польши готовится к росту преступности после окончания боевых действий на Украине из-за ожидаемого увеличения масштабов контрабанды оружия.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Один из заместителей исполнительного директора пограничного агентства Евросоюза Frontex Ларс Гердес предупредил о наплыве контрабандного оружия в Европу, которое может хлынуть из Украины в огромных масштабах, став угрозой безопасности для ЕС.
«
"Я считаю, что риск особенно высок после (наступления) режима прекращения огня или мира. Тогда в стране (на Украине - ред.) будет огромное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, а также много людей, которым нужны деньги. Это может привести к контрабандной торговле оружием в огромных масштабах. Это может стать проблемой безопасности для Европы", - заявил он в интервью телеканалу Welt.
Гердес отметил, что и самое современное оружие может оказаться в руках контрабандистов. Он добавил, что особую угрозу будет представлять контрабандное оружие у террористов и криминальных группировок. Кроме того, Гердес отметил, что связанный с этим кризис безопасности по масштабам можно будет сравнить с тем, который накрыл Европу после развала Югославии.
В феврале главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил, что полиция страны готовится к росту преступности после окончания боевых действий на Украине, так как ожидает увеличения масштабов контрабанды оружия и притока в страну бывших украинских военнослужащих с нарушениями психики.