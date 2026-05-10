Вольфович порекомендовал Европе покупать тракторы, а не танки

МИНСК, 10 мая - РИА Новости. Европе стоит покупать комбайны и тракторы, а не соревноваться в том, кто купит больше танков, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
"Мы видим, анализируем то, что происходит сегодня. Большое количество учений, огромное вкладывание денег на военные бюджеты, покупка новых образцов техники американских, тех образцов техники. Соревнуются наперегонки, кто больше купит танков. Лучше бы они покупали комбайны и трактора для того, чтобы выращивать хлеб", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1".
Госсекретарь Совбеза также посоветовал руководству европейских стран заняться развитием социально-экономических вопросов.
"У них экономика рушится, они закрывают нормальные заводы. "Фольксваген", на котором ездил весь мир, уже закрывается. Рушится экономика, ухудшаются социально-экономические условия жизни европейских граждан", - добавил он.