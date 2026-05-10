Европа не заинтересована в диалоге с Россией по Украине, заявил Нечаев - РИА Новости, 10.05.2026
18:05 10.05.2026
Европа не заинтересована в диалоге с Россией по Украине, заявил Нечаев

© REUTERS / Yves Herman — Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Россией по вопросу Украины.
  • С приходом новой администрации, возглавляемой президентом Дональдом Трампом, Вашингтон активно включился в процесс прекращения конфликта, сказал глава российской дипмиссии.
  • По словам Нечаева, Россия и США имеют общие интересы во многих сферах, включая сотрудничество в деле освоения космоса, а также общие экономические проекты и интересы.
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Россией по вопросу Украины, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Наш французский коллега (президент Франции Эммануэль – ред.) Макрон несколько раз предлагал поговорить с нами по телефону, но это так и осталось в списке пожеланий. Остальные европейские коллеги молчат и не хотят диалога, но при этом хотят, чтобы Украина продолжала сражаться", - заявил Нечаев на дискуссионной площадке в Берлине по теме "Мир посредством диалога".
В то же время интерес к диалогу демонстрируют США. С приходом новой администрации, возглавляемой президентом Дональдом Трампом, Вашингтон активно включился в процесс прекращения конфликта, сказал глава российской дипмиссии.
По словам Нечаева, РФ и США также имеют общие интересы во многих сферах, включая сотрудничество в деле освоения космоса, а также общие экономические проекты и интересы.
В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания не заинтересована ни в каком мире на Украине и не оставляет киевскому режиму шансов выйти из конфликта через переговоры.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
