СМИ: ЕС готовит ответ на визит Фицо в Москву

- Визит Фицо в Москву, приуроченный ко Дню Победы, вызвал недовольство среди европейских политиков, пишет Euractiv.
- По данным СМИ, Брюссель уже предупредил Братиславу о "проблемах" с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, приуроченный ко Дню Победы, вызвал недовольство среди европейских политиков, пишет портал Euractiv.
По данным СМИ, Брюссель уже предупредил Братиславу о "проблемах" с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам, что негативно скажется на местных фермерах.
Фицо, в отличие от большинства европейских лидеров, выступает за налаживание диалога с Москвой и снятие ограничений на поставки российских энергоресурсов. Накануне он провел переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Президент отметил, что Словакия старается проводить суверенную политику и выстраивает прагматичный курс в отношении России.
Также лидеры обсудили взаимодействие в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводят с 2021 года.
Реакция со стороны европейцев не заставила себя ждать: канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Фицо "ожидает разговор" о его визите в Москву.