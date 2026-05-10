03:47 10.05.2026 (обновлено: 10:10 10.05.2026)
СМИ: ЕС готовит ответ на визит Фицо в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 9 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит Фицо в Москву, приуроченный ко Дню Победы, вызвал недовольство среди европейских политиков, пишет Euractiv.
  • По данным СМИ, Брюссель уже предупредил Братиславу о "проблемах" с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, приуроченный ко Дню Победы, вызвал недовольство среди европейских политиков, пишет портал Euractiv.
"Его (Фицо. — Прим. ред.) попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннему давлению", — говорится в материале.
По данным СМИ, Брюссель уже предупредил Братиславу о "проблемах" с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам, что негативно скажется на местных фермерах.
Фицо, в отличие от большинства европейских лидеров, выступает за налаживание диалога с Москвой и снятие ограничений на поставки российских энергоресурсов. Накануне он провел переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Президент отметил, что Словакия старается проводить суверенную политику и выстраивает прагматичный курс в отношении России.
Также лидеры обсудили взаимодействие в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводят с 2021 года.
Реакция со стороны европейцев не заставила себя ждать: канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Фицо "ожидает разговор" о его визите в Москву.
В миреСловакияМоскваБрюссельРоберт ФицоФридрих МерцМария ЗахароваЕвросоюзДень Победы — 2026Владимир Путин
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
