06:23 10.05.2026 (обновлено: 09:01 10.05.2026)
Эстонцы опозорились с флагами, вывешенными напротив границы России к 9 Мая

Ruptly: в Нарве с замка сорвало флаги Украины и Эстонии, вывешенные к 9 Мая

  • Ветер сорвал эстонский и украинский флаги, вывешенные на стене Нарвского замка напротив российского Ивангорода во время празднования Дня Победы.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ветер сорвал флаги Эстонии и Украины со стены Нарвского замка, расположенного напротив российского Ивангорода, во время празднования Дня Победы, видеозапись разместило Ruptly в своем Telegram-канале.
"Ветер сорвал украинский и эстонский флаги со стен Нарвы, вывешенные в противовес празднику Победы на российской стороне реки", — говорится в публикации.
На видео, прикрепленном к сообщению, видно, что флаги Украины и Эстонии сорваны и держатся лишь на креплении, едва не падая в реку.
Кроме того, в кадр попала женщина на фоне Нарвского замка, позирующая с российской стороны с советским флагом в руках.
В субботу Россия отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве в честь знаменательного события состоялся военный парад. В Ивангороде по этому случаю прошел концерт, который было видно и слышно на двух берегах Нарвы с российской и эстонской стороны.
Как передавал корреспондент РИА Новости, накануне во время трансляции в Ивангороде Парада Победы в Москве набережную с эстонской стороны реки Нарва заполонили зрители.
Служба государственной безопасности в странах Прибалтики запрещает людям поздравлять друг друга с Днем Победы публично и в частных переписках, сообщали РИА Новости активисты. Помимо этого, всех тех, кто возлагает цветы на братских могилах, снимают на видео, а за использование георгиевской ленточки выносится штраф. Президент Владимир Путин отмечал, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до конфликта на Украине.
