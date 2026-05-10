Российский посол выступил против фальсификации истории войны
17:40 10.05.2026
Российский посол выступил против фальсификации истории войны

Нечаев: нельзя трактовать уроки войны в угоду политической конъюнктуре

© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о недопустимости распространенной на Западе интерпретации Великой Отечественной войны и ее уроков в угоду политической конъюнктуре.
"Для нас абсолютно недопустимо иначе интерпретировать уроки этой войны в угоду сегодняшней политической конъюнктуре", - заявил Нечаев в ходе проходящей в Берлине дискуссионной площадки по теме "Мир посредством диалога".
Нечаев также высказался против фальсификации истории войны.
"Что касается фальсификации истории, то мы, конечно, категорически против этого. Это однозначная позиция политического руководства нашей страны и народа", - подчеркнул посол.
Вместе с тем, он отметил, что большая часть населения Германии по-прежнему придерживается объективной культуры памяти о войне.
В миреГерманияРоссияБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)День Победы — 2026
 
 
