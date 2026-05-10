17:12 10.05.2026
В Германии положительно оценили предложение Путина относительно Шредера

Дагделен: слова Путина о Шредере можно рассматривать как попытку вернуть диалог

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Владимир Путин и Герхард Шредер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт немецкой партии ССВ Дагделен оценила предложение Путина о возможном участии Шредера в переговорах между Россией и Европой как попытку вернуться к дипломатическим отношениям.
  • Она призвала власти ФРГ воспользоваться предложением Путина и возобновить диалог с Россией.
  • Немецкое агентство DPA передало, что Берлин якобы не хочет видеть Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина относительно экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией стоит рассматривать как попытку вернуться к разговору в дипломатических отношениях, поделилась мнением с РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
В субботу президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
"Это попытка вновь вернуться к разговору в дипломатических отношениях. Диалог - это необходимое условие для мира. Тот, кто заинтересован в мире, должен вести диалог", - сказала Дагделен.
Она призвала власти ФРГ воспользоваться предложением российского президента и возобновить диалог с Россией.
"Я сожалею, если федеральное правительство отказывается от этого диалога", - заключила Дагделен.
Немецкое агентство DPA передало в воскресенье со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин якобы не хочет видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией. Официальной реакции на этот счет от властей Германии пока не поступало.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
