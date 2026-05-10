Эксперт высказалась о возможном отказе ФРГ от посредничества Шредера

БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Отказ правительства Германии от идеи президента России Владимира Путина выдвинуть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией стал бы проявлением безответственности и недальновидности, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
В субботу президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
"По сути, это (предложение Путина по Шредеру - ред.) большой жест со стороны российского президента. Учитывая то безмолвие, которое сейчас царит в Германии в отношении России, было бы недальновидно и безответственно, если бы федеральное правительство (ФРГ - ред.) просто отклонило бы это предложение", - заявила Дагделен.
Говоря о кандидатуре Шредера в качестве переговорщика, она отметила, что он пользуется авторитетом не только в России, но и среди значительной части населения Германии.
"Ведь еще несколько лет назад, в начале конфликта на Украине, он предлагал свои услуги в качестве посредника. Тогдашнее федеральное правительство было слишком недальновидно, чтобы принять это предложение", - указала немецкий политик.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".