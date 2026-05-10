В СДПГ призвали рассмотреть идею Путина о посредничестве Шредера

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Берлину стоит взвесить вместе с европейскими союзниками идею президента России Владимира Путина о посредничестве на переговорах РФ и ЕС экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, заявил внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге, депутат Адис Ахметович.

"Если для этого (для переговоров - ред.) есть условие, чтобы бывший немецкий федеральный канцлер принимал участие, его нужно взвесить при тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами и не исключать категорически заранее", - заявил депутат в комментарии изданию Spiegel.