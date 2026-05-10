Самолет с высаженными с MV Hondius испанцами вылетел с Канарских островов

МАДРИД, 10 мая - РИА Новости. Самолет с 14 гражданами Испании, высаженными с судна MV Hondius после вспышки хантавируса, вылетел с Канарских островов, сообщило министерство здравоохранения страны.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Самолет с 14 испанцами вылетел в направлении госпиталя Гомес Улья (в Мадриде - ред.)", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
В минздраве уточнили, что все 14 граждан остаются бессимптомными.
Ранее ведомство сообщило, что испанцы прошли эпидемиологическую оценку после прибытия MV Hondius к острову Тенерифе Канарского архипелага. Их направляют в военный госпиталь Гомес Улья, где они должны пройти карантин и медицинское наблюдение.
Судно MV Hondius направилось к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где с него эвакуировали людей с симптомами хантавирусной инфекции. Испанские власти заявляют, что риск для населения в целом остается низким.