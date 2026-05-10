Рейтинг@Mail.ru
Самолет с высаженными с MV Hondius испанцами вылетел с Канарских островов - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 10.05.2026
Самолет с высаженными с MV Hondius испанцами вылетел с Канарских островов

Самолет с 14 высаженными с MV Hondius испанцами вылетел с Канарских островов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаги Испании и Европейского союза
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Флаги Испании и Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На нидерландском круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса.
  • Самолет с 14 гражданами Испании, высаженными с MV Hondius, вылетел с Канарских островов в направлении госпиталя Гомес Улья в Мадриде.
  • Все 14 граждан остаются бессимптомными, они должны пройти карантин и медицинское наблюдение.
МАДРИД, 10 мая - РИА Новости. Самолет с 14 гражданами Испании, высаженными с судна MV Hondius после вспышки хантавируса, вылетел с Канарских островов, сообщило министерство здравоохранения страны.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Самолет с 14 испанцами вылетел в направлении госпиталя Гомес Улья (в Мадриде - ред.)", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
В минздраве уточнили, что все 14 граждан остаются бессимптомными.
Ранее ведомство сообщило, что испанцы прошли эпидемиологическую оценку после прибытия MV Hondius к острову Тенерифе Канарского архипелага. Их направляют в военный госпиталь Гомес Улья, где они должны пройти карантин и медицинское наблюдение.
Судно MV Hondius направилось к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где с него эвакуировали людей с симптомами хантавирусной инфекции. Испанские власти заявляют, что риск для населения в целом остается низким.
Круизный лайнер MV Hondius - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Россиянин с судна с хантавирусом останется на нем до прибытия в Нидерланды
Вчера, 16:12
 
В миреКанарские островаКабо-ВердеИспанияВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала