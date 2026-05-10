В ФРГ высказались о кандидатуре Шредера на роль переговорщика с Россией
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 10.05.2026 (обновлено: 15:48 10.05.2026)
В ФРГ высказались о кандидатуре Шредера на роль переговорщика с Россией

Дагдален поддержала идею Путина видеть Шредера в качестве переговорщика с РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
  • Путин назвал Герхарда Шредера предпочтительным визави в переговорах между Россией и Европой.
  • Эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Дагделен поддержала идею видеть Шредера в качестве посредника на переговорах с ЕС по Украине.
  • Она считает, что диалог является необходимым условием для установления мира с Россией и прекращения военных действий на Украине.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Можно приветствовать идею президента России Владимира Путина видеть в качестве посредника на переговорах с ЕС по Украине экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
Девятого мая Путин, отвечая журналистам на вопрос о предпочтительном визави в переговорах между Россией и Европой, назвал Шредера.
"Диалог является необходимым условием для установления мира с Россией и прекращения военных действий на Украине. И в связи с этим, конечно же, можно только приветствовать тот факт, что российское правительство хочет видеть в качестве посредника именно бывшего канцлера Германии (Шредера - ред.)", - заявила Дагделен в комментарии РИА Новости.
Восстановление отношений России и ЕС выгодно обеим сторонам, заявил Путин
9 мая, 22:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаГерманияГерхард ШредерВладимир ПутинУкраина
 
 
