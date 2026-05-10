В ФРГ высказались о кандидатуре Шредера на роль переговорщика с Россией

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Можно приветствовать идею президента России Владимира Путина видеть в качестве посредника на переговорах с ЕС по Украине экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
Девятого мая Путин, отвечая журналистам на вопрос о предпочтительном визави в переговорах между Россией и Европой, назвал Шредера.
"Диалог является необходимым условием для установления мира с Россией и прекращения военных действий на Украине. И в связи с этим, конечно же, можно только приветствовать тот факт, что российское правительство хочет видеть в качестве посредника именно бывшего канцлера Германии (Шредера - ред.)", - заявила Дагделен в комментарии РИА Новости.