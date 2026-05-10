Рейтинг@Mail.ru
ЕС уже не говорит об участии в переговорах по Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 10.05.2026
ЕС уже не говорит об участии в переговорах по Украине, заявил Полянский

Полянский: ЕС уже не говорит об участии в переговорах по Украине

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз на площадке ОБСЕ уже не говорит об участии в переговорах по Украине, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
  • По словам дипломата, страны Евросоюза сейчас пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает.
  • Полянский отметил, что ранее многие европейцы заявляли о необходимости своего участия в переговорах, но сейчас этого не прослеживается.
ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Евросоюз на площадке ОБСЕ уже не говорит о своем участии в переговорах по Украине, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, в высказываниях в Вене стран Евросоюза сейчас просматривается иллюзия, что они еще могут нанести российской стороне "стратегическое поражение". По его словам, европейцы "воспряли духом" после последних переговорных маневров американцев на фоне того, что решительных действий на поле боя с российской стороны не предпринималось.
"Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте. Под это (Владимир) Зеленский, естественно, пытается мобилизовать как можно больше ресурсов. Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна "остановить войну". Сейчас из последних выступлений это уже не следует", - сказал Полянский.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
ОБСЕ игнорирует признаки грядущего конфликта в Европе, заявил Полянский
8 мая, 04:12
 
УкраинаРоссияВенаДмитрий ПолянскийОБСЕЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала