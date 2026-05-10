Ефимов: Московский фонд реновации выступает оператором 102 проектов КРТ - РИА Новости, 10.05.2026
14:27 10.05.2026
Ефимов: Московский фонд реновации выступает оператором 102 проектов КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Москве в рамках 102 проектов комплексного развития территорий (КРТ) планируется возвести новостройки площадью около 7 миллионов квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Московский фонд реновации жилой застройки выступает оператором 102 из 218 реализуемых в Москве проектов КРТ. В ходе реорганизации почти 470 гектаров депрессивных территорий планируется построить около девяти миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 7,3 миллиона "квадратов" для реализации программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Кроме того, будут возведены еще социальные и деловые объекты и предприятия на 1,5 миллиона "квадратов". Это поспособствует появлению около 40 тысяч рабочих мест в 70 районах Москвы, уточнил замглавы города.
Например, в Восточном округе, который является одним из лидеров по объему проектов, планируется построить около 1,6 миллиона "квадратов" жилья по реновации, отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса. Новостройки появятся на участках общей площадью примерно 115 гектаров.
Кроме домов по реновации, в рамках проектов КРТ также будут возведены образовательные учреждения, медцентры и пункты скорой помощи. Еще запланировано строительство 12 спортивных комплексов, объекты для районных баз ГБУ "Жилищник" и другие соцобъекты, добавили в градкомплексе.
