Шестерых детей, пострадавших в ДТП под Омском, госпитализировали

ОМСК, 10 май - РИА Новости. Шесть из семи детей, пострадавших в ДТП в Омской области, в котором погиб 12-летний мальчик, госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.

"В больнице сейчас шесть детей, в основном с ушибами. Их жизни ничего не угрожает. Водитель и женщина-сопровождающая также находятся в больнице, в сознании", - сообщили в пресс-службе ведомства.