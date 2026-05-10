Шестерых детей, пострадавших в ДТП под Омском, госпитализировали

ОМСК, 10 май - РИА Новости. Шесть из семи детей, пострадавших в ДТП в Омской области, в котором погиб 12-летний мальчик, госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.
Авария произошла в 16.30 (13.30 мск) на 519-м километре трассы Тюмень - Омск. Дети ехали на автобусе "ГАЗель" из города Тюкалинск, где находились на соревнованиях по футболу и волейболу, в деревню Малиновка. Школьный автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП, 12-летний мальчик погиб на месте, семь детей, школьная сопровождающая и водитель микроавтобуса пострадали.
"В больнице сейчас шесть детей, в основном с ушибами. Их жизни ничего не угрожает. Водитель и женщина-сопровождающая также находятся в больнице, в сознании", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Выясняются обстоятельства случившегося. Губернатор Омской области Виталий Хоценко уточнил, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.