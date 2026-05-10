Источник: погибший в ДТП под Омском мальчик был самым младшим в группе

ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Мальчик, который погиб в ДТП на трассе в Омской области, был самым младшим в группе, ехавшей с соревнований, его взяли на них, чтобы он заменил другого школьника, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры агентству сообщили, на 519-м километре трассы Тюмень - Омск между населенными пунктами Тюкалинск и Малиновка произошло ДТП, в котором погиб один ребенок, еще семь детей пострадали. В СУ СК позже уточнили, что среди пострадавших также водитель и женщина-сопровождающая. В ведомстве добавили, что дети ехали на автобусе "ГАЗель" из Тюкалинска, где были на соревнованиях по футболу и волейболу.
"Погибший ребенок был младше всех остальных. Ему 12 лет, остальным по 15-17. Дело в том, что его взяли на замену 16-летнему мальчику перед соревнованиями", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Губернатор Омской области Виталий Хоценко уточнил, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
