Число пострадавших в ДТП под Омском выросло

ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП с участием грузовика и школьного автобуса в Омской области, где погиб ребенок, были семь детей, водитель и женщина-сопровождающая, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

"Пострадали водитель "ГАЗели", школьная сопровождающая, а также семь детей в возрасте 15-17 лет. Один 12-летний мальчик погиб. Дети находились на соревнованиях по футболу и волейболу в городе Тюкалинск", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.