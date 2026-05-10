Число пострадавших в ДТП под Омском выросло - РИА Новости, 10.05.2026
16:57 10.05.2026 (обновлено: 19:15 10.05.2026)
Число пострадавших в ДТП под Омском выросло до девяти

© Фото : Управление МВД России по Омской области/ВКонтактеПоследствия ДТП с участием автобуса в Омской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП под Омском с участием грузовика и школьного автобуса пострадали семь детей, водитель и сопровождающая.
  • Один ребенок погиб на месте аварии.
  • Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП с участием грузовика и школьного автобуса в Омской области, где погиб ребенок, были семь детей, водитель и женщина-сопровождающая, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
ДТП произошло в 16.30 (13.30 мск) на 519-м километре трассы Тюмень - Омск между городом Тюкалинском и деревней Малиновкой Омской области. Дети ехали на автобусе "ГАЗель" из Тюкалинска. Школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП один ребенок погиб на месте.
"Пострадали водитель "ГАЗели", школьная сопровождающая, а также семь детей в возрасте 15-17 лет. Один 12-летний мальчик погиб. Дети находились на соревнованиях по футболу и волейболу в городе Тюкалинск", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". На месте работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося. Губернатор Омской области Виталий Хоценко уточнил, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
