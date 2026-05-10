В Омской области возбудили дело после ДТП, где погиб ребенок

- В Омской области на трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с участием школьного автобуса «ГАЗель» и грузовика.
- В результате аварии погиб 12-летний мальчик, семь детей и водитель пострадали.
- Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП на трассе в Омской области, где погиб один ребенок и еще семь пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
ДТП произошло в 16.30 (13.30 мск) на 519-м километре трассы Тюмень - Омск между городом Тюкалинск и деревней Малиновка Омской области. Дети ехали на автобусе "ГАЗель" из Тюкалинска, где находились на просмотре кинофильма. Школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП, 12-летний мальчик погиб на месте, семь детей и водитель пострадали.
"Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", по факту дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Остальные дети и водитель доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося. Губернатор Омской области Виталий Хоценко уточнил, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи контролируют министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов, министр региональной безопасности Алексей Кубиц и глава района Иван Куцевич.