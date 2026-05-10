В Омской области автобус с детьми попал в ДТП, один ребенок погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омской области школьный автобус столкнулся с большегрузом, один ребенок погиб, семеро пострадали.
- Авария произошла на 519-м километре трассы Тюмень — Омск между населенными пунктами Тюкалинск и Малиновка.
ОМСК, 10 мая — РИА Новости. Один ребенок погиб и семеро пострадали при столкновении школьного автобуса с большегрузом в Омской области, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"В момент ДТП в салоне автобуса ("газель". — Прим. ред.) находились восемь детей", — заявили в ведомстве.
© Фото : Управление МВД России по Омской области/ВКонтактеПоследствия ДТП с участием автобуса в Омской области
Водитель также получил травмы, уточнили в управлении СК по региону.
По словам губернатора Виталия Хоценко, всем оказывают необходимую медпомощь. Полиция выясняет причины произошедшего.