Последствия ДТП с участием автобуса в Омской области

Последствия ДТП с участием автобуса в Омской области

В Омской области автобус с детьми попал в ДТП, один ребенок погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ В Омской области школьный автобус столкнулся с большегрузом, один ребенок погиб, семеро пострадали.

Авария произошла на 519-м километре трассы Тюмень — Омск между населенными пунктами Тюкалинск и Малиновка.

ОМСК, 10 мая — РИА Новости. Один ребенок погиб и семеро пострадали при столкновении школьного автобуса с большегрузом в Омской области, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

"В момент ДТП в салоне автобуса ("газель". — Прим. ред.) находились восемь детей", — заявили в ведомстве.

Водитель также получил травмы, уточнили в управлении СК по региону.

Авария произошла в 13:30 мск на 519-м километре трассы Тюмень Омск между населенными пунктами Тюкалинск, откуда пострадавшие ехали после просмотра фильма, и Малиновка.