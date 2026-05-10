14:50 10.05.2026 (обновлено: 15:57 10.05.2026)
В Омской области автобус с детьми попал в ДТП, один ребенок погиб

© Фото : Управление МВД России по Омской области/ВКонтактеПоследствия ДТП с участием автобуса в Омской области
Последствия ДТП с участием автобуса в Омской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Фото : Управление МВД России по Омской области/ВКонтакте
Последствия ДТП с участием автобуса в Омской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омской области школьный автобус столкнулся с большегрузом, один ребенок погиб, семеро пострадали.
  • Авария произошла на 519-м километре трассы Тюмень — Омск между населенными пунктами Тюкалинск и Малиновка.
ОМСК, 10 мая — РИА Новости. Один ребенок погиб и семеро пострадали при столкновении школьного автобуса с большегрузом в Омской области, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"В момент ДТП в салоне автобуса ("газель". — Прим. ред.) находились восемь детей", — заявили в ведомстве.
Водитель также получил травмы, уточнили в управлении СК по региону.
Авария произошла в 13:30 мск на 519-м километре трассы ТюменьОмск между населенными пунктами Тюкалинск, откуда пострадавшие ехали после просмотра фильма, и Малиновка.
По словам губернатора Виталия Хоценко, всем оказывают необходимую медпомощь. Полиция выясняет причины произошедшего.
