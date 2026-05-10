В Донецке прошел концерт, посвященный годовщине создания ДНР

ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости.
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Праздничный концерт, посвященный годовщине создания ДНР, прошел в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Для молодежи и жителей города выступили музыкальные исполнители Аким Апачев, Романа Разум, группы "5.45" и представителей москонцерта.
Концерт в Донецке ко Дню воссоединения новых регионов прошел под землей
30 сентября 2025, 23:44
По словам организаторов, в рамках мероприятия организованы различные локации с реконструкцией событий 2014 года – реконструкция проведения референдума, выставки и имитированные блокпосты.
"Мы уделяем много внимания воспитанию нашей молодежи и истории. У кого-то отец, у кого-то мать, у кого-то дедушка взял в руки оружие и защищал нашу республику, защищал ее от нацистов. Они не пустили тогда их в город, и спустя долгие годы мы стали частью Российской Федерации. Произошло то, к чему стремился народ Донбасса с 2014 года", - рассказал РИА Новости руководитель "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
В ДНР 11 мая отмечают День Республики. В этот день в 2014-м в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем проголосовали более 2,5 миллионов человек - около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% участников голосования. Уже на следующий день республика объявила о суверенитете.
ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года.
