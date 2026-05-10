Дмитриев рассказал, когда Стармер уйдет в отставку
20:49 10.05.2026
Дмитриев рассказал, когда Стармер уйдет в отставку

Глава РФПИ Дмитриев спрогнозировал отставку Стармера на следующей неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев считает, что британский премьер Стармер уйдет в отставку на следующей неделе.
  • Глава РФПИ ссылается на свое апрельское предсказание о его отставке после того, как от него отвернутся члены кабмина и депутаты-лейбористы.
  • Около 30 членов британского парламента от Лейбористской партии призвали Стармера подать в отставку после провала на региональных выборах.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что премьер Великобритании Кир Стармер уйдет со своего поста уже на следующей неделе.
"Как я и предсказывал, депутаты-лейбористы и некоторые члены кабмина отвернулись от Стармера после катастрофического поражения на местных выборах. Отставка Стармера намечена на следующую неделю", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Он сослался на свою апрельскую публикацию, где спрогнозировал отставку премьера в мае в связи с тем, что от него отвернутся члены кабмина и депутаты-лейбористы после поражения на местных выборах.
Ранее около 30 членов британского парламента от Лейбористской партии призвали Стармера подать в отставку после провала лейбористов на региональных выборах.
