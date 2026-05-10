Запад неохотно открывает глаза на коррупцию на Украине, заявил глава РФПИ

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что западные СМИ очень медленно и неохотно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине.

« "Западные СМИ очень медленно и неохотно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X , прокомментировав таким образом публикацию французского журнала Express о материалах в украинской прессе, свидетельствующих о коррупции среди людей, близких к Владимиру Зеленскому.

Издание "Украинская правда" 1 мая опубликовало вторую часть "пленок Миндича": согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.