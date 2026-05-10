Запад неохотно открывает глаза на коррупцию на Украине, заявил глава РФПИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев заявил, что западные СМИ медленно и неохотно освещают задокументированные случаи коррупции на Украине.
- Так он прокомментировал публикацию французского журнала Express о материалах в украинской прессе, свидетельствующих о коррупции среди людей, близких к Зеленскому.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что западные СМИ очень медленно и неохотно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине.
«
"Западные СМИ очень медленно и неохотно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прокомментировав таким образом публикацию французского журнала Express о материалах в украинской прессе, свидетельствующих о коррупции среди людей, близких к Владимиру Зеленскому.
Издание "Украинская правда" 1 мая опубликовало вторую часть "пленок Миндича": согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.