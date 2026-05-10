Омбудсмен рассказала, где будет жить брошенная в аэропорту Антальи девочка​

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Девочка, которую оставили в аэропорту турецкой Антальи в 2024 году, продолжит проживать в своей приемной семье, у нее все хорошо, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее в первом кассационном суде общей юрисдикции сообщили РИА Новости, что суд оставил без изменения решение о лишении родительских прав в отношении Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту турецкой Антальи.
"Она уже живет в приемной семье. У нее есть мама, папа, сестра, брат. У нее все хорошо. И дальше, я надеюсь, что все будет хорошо", — рассказала Мишонова.
Она также подтвердила, что ребенок продолжит проживать в своей приемной семье.
В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, после чего собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью. В феврале 2025 года суд назначил Бурнашкиной 15 лет тюрьмы, но в июле апелляционный суд освободил женщину из-под стражи. В сентябре 2025 года суд лишил Бурнашкину родительских прав.
В течение этого периода, по данным пресс-службы губернатора и правительства региона, ребенок был перевезен в Россию. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министерство социального развития в июне нашло ей гостевую приемную семью в Павловском Посаде. Временным опекуном стала 49-летняя Марина Макарова – опытная приемная мать.
