Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян выбирает цифровой детокс на праздники - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 10.05.2026
Опрос показал, сколько россиян выбирает цифровой детокс на праздники

РИА Новости: цифровой детокс на майских праздниках выбирает 18% россиян

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiДевушка читает книгу
Девушка читает книгу - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Девушка читает книгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти каждый пятый россиянин на майских праздниках планирует устроить себе цифровой детокс.
  • 82% россиян планируют активно пользоваться цифровыми сервисами на праздниках.
  • Онлайн-кинотеатрами намерены пользоваться 34% опрошенных россиян.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Почти каждый пятый россиянин на майских праздниках планирует устроить себе цифровой детокс и отдохнуть от таких сервисов, выяснили для РИА Новости аналитики агентства маркетинговых исследований ORO.
"18% россиян планируют устроить себе цифровой детокс на каникулах", - рассказали аналитики.
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Опрос показал, как планируют отдых россияне, столкнувшиеся с выгоранием
28 апреля, 08:36
При этом оставшаяся часть респондентов - 82% - планирует активно пользоваться цифровыми сервисам, такими как онлайн-кинотеатры и различные афиши для планирования досуга.
Так, онлайн-кинотеатрами намерены пользоваться 34% опрошенных россиян, а сервисами для планирования досуга, в числе которых афиши и площадки с анонсами мероприятий - 13%.
"Цифровые сервисы стали для россиян привычной частью повседневности. Отдых теперь выглядит как транзакции с доставкой на диван: заказал еду, посмотрел кино, купил вещь - никуда не пошел, но праздник случился", - рассказала директор по развитию бизнеса в ORO Маруся Нерсесян.
Исследование проводилось в начале мая методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Эксперты рассказали, как россияне планируют отдых
3 мая, 09:47
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала