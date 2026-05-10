Опрос показал, сколько россиян выбирает цифровой детокс на праздники

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Почти каждый пятый россиянин на майских праздниках планирует устроить себе цифровой детокс и отдохнуть от таких сервисов, выяснили для РИА Новости аналитики агентства маркетинговых исследований ORO.

"18% россиян планируют устроить себе цифровой детокс на каникулах", - рассказали аналитики.

При этом оставшаяся часть респондентов - 82% - планирует активно пользоваться цифровыми сервисам, такими как онлайн-кинотеатры и различные афиши для планирования досуга.

Так, онлайн-кинотеатрами намерены пользоваться 34% опрошенных россиян, а сервисами для планирования досуга, в числе которых афиши и площадки с анонсами мероприятий - 13%.

"Цифровые сервисы стали для россиян привычной частью повседневности. Отдых теперь выглядит как транзакции с доставкой на диван: заказал еду, посмотрел кино, купил вещь - никуда не пошел, но праздник случился", - рассказала директор по развитию бизнеса в ORO Маруся Нерсесян.